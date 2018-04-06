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17:53 (мск), источник: АиФ Волгоград

Фермер обвиняется в незаконном получении кредита на 4 млн под Волгоградом

Глава крестьянско-фермерского хозяйства из Палласовского района Волгоградской области идет под суд за незаконное получение кредита в размере 3,9 миллиона рублей.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, в октябре 2012 года фермер для получения заема на покупку овец принес в банк поддельную налоговую декларацию. Согласно «документу» тот занимался прибыльным делом. В действительности же мужчина подал в налоговую декларацию с нулевым доходом. После получения кредита фермер не стал его погашать.

О махинации узнали сотрудники регионального ФСБ. Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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