Фермер обвиняется в незаконном получении кредита на 4 млн под Волгоградом
Глава
Глава
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, в октябре 2012 года фермер для получения заема на покупку овец принес в банк поддельную налоговую декларацию. Согласно «документу» тот занимался прибыльным делом. В действительности же мужчина подал в налоговую декларацию с нулевым доходом. После получения кредита фермер не стал его погашать.
О махинации узнали сотрудники регионального ФСБ. Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.