Фермер обвиняется в незаконном получении кредита на 4 млн под Волгоградом

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, в октябре 2012 года фермер для получения заема на покупку овец принес в банк поддельную налоговую декларацию. Согласно «документу» тот занимался прибыльным делом. В действительности же мужчина подал в налоговую декларацию с нулевым доходом. После получения кредита фермер не стал его погашать.