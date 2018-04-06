В Волгоградской области подтопило более 40 населенных пунктов

Паводковая обстановка осложнилась в Волгоградской области в первых числах апреля из-за обильного таяния снега. В среду на территории всего региона был введен режим ЧС.

«По данным на 8.00 мск, сложная паводковая обстановка сложилась в восьми муниципальных образованиях. В них частично подтоплен 41 населенный пункт, 3548 придворовых территории, 894 домовладения, в которых проживают 4353 человека», — сказал собеседник агентства. В пункты временного размещения и к родственникам отселено 138 человек.