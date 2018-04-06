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10:10 (мск), источник: РИА Новости

В Волгоградской области подтопило более 40 населенных пунктов

Более 40 населенных пунктов оказались частично подтоплены в Волгоградской области; в опасной зоне проживают почти 4,4 тысячи человек, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУМЧС России по области.

Паводковая обстановка осложнилась в Волгоградской области в первых числах апреля из-за обильного таяния снега. В среду на территории всего региона был введен режим ЧС.

«По данным на 8.00 мск, сложная паводковая обстановка сложилась в восьми муниципальных образованиях. В них частично подтоплен 41 населенный пункт, 3548 придворовых территории, 894 домовладения, в которых проживают 4353 человека», — сказал собеседник агентства. В пункты временного размещения и к родственникам отселено 138 человек.

Мониторинг гидрологический обстановки осуществляется круглосуточно. Работает межведомственный оперативный штаб. Жителям, отказавшимся от отселения, организована доставка продуктов питания, средств первой необходимости и медикаментов. В ликвидации последствий паводка задействованы 886 человек и 220 единиц техники.

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