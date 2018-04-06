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10:38 (мск), источник: РИА Новости

В Нижнем Новгороде локализовали пожар на складе ДОК

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Пожар на складе деревообрабатывающего предприятия в Канавинском районе Нижнего Новгорода локализован на площади 300 квадратных метров, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Источник: РИА Новости

«В 08.47 пожар локализован на площади 300 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что угрозы жилым домам нет.

Погибших и пострадавших нет. Всего в тушении пожара задействованы более 100 человек и 30 единиц техники.

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