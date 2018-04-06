В Нижнем Новгороде локализовали пожар на складе ДОК
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Пожар на складе деревообрабатывающего предприятия в Канавинском районе Нижнего Новгорода локализован на площади 300 квадратных метров, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
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