Водителя упавшего в море на Тамани автобуса приговорили к 4,5 года колонии

«Приговором Темрюкского районного суда Микаелян К. В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (“Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц” — прим. ТАСС), и ему назначено наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — рассказали в суде.

Представитель суда добавил, что также на три года Микаелян лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Второму фигуранту дела, индивидуальному предпринимателю Юрию Вечерадзе, который владел попавшим в ДТП автобусом, продлили арест до 25 апреля. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек (соответствующая статья предусматривает до 10 лет лишения свободы).