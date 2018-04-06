В Брюховецком районе мужчины с муляжом автомата разъезжали по станице

Около 12:00 5 апреля в дежурную часть по району поступило сообщение о том, что в станице Брюховецкой на улице Димитрова в автомобиле марки «Газель» находятся подозрительные граждане, у которых находится предмет, по внешним признакам схожий с автоматическим оружием.

— Сотрудники полиции прибыли на место и установили, что в автомобиле находились пятеро мужчин. В салоне машины обнаружили пневматический муляж автомата Калашникова. Мужчин задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства, — сообщили «Комсомольской правде — Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В ОМВД России по Брюховецкому району назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.