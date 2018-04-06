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11:20 (мск), источник: VLADNEWS

Более полумиллиарда рублей не вернулись в Приморье

Возбуждены уголовные дела.

Источник: VLADNEWS

По фактам невозвращения из-за рубежа валютной выручки в особо крупном размере уссурийские таможенники возбудили уголовные дела, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Уссурийской таможни.

В Россию не вернулось 564,3 миллиона рублей.

Российская организация заключила внешнеэкономический контракт с китайской компанией на поставку лесо- и пиломатериалов лиственных и хвойных пород. На протяжении двух лет фирма вывозила древесину в Китай.

Однако по истечении действия контракта на счёт фирмы не поступило 257,5 миллионов рублей. Ещё 306,8 миллионов рублей не вернулось в рамках второго контракта.

По фактам уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте Российской Федерации в особо крупном размере возбуждено два уголовных дела по пункту «а» части 2 статьи 193 УК РФ.

В настоящее время проводится расследование.

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