Один человек пострадал при пожаре на фабрике в Таганроге
Один человек пострадал в результате пожара на фабрике в Таганроге.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Один человек пострадал в результате пожара на фабрике в Таганроге.
Согласно информации ГУ МЧС РФ по Ростовской области, сообщение о возгорании в четырехэтажном здании фабрики на Поляковском шоссе поступило к пожарным 5 апреля в 2.23.
В тушении пожара, площадь которого составила 2 кв. метра, участвовали девять человек, было задействовано три единицы техники.
Возгорание ликвидировали в 2.33.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.