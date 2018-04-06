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11:21 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Один человек пострадал при пожаре на фабрике в Таганроге

Один человек пострадал в результате пожара на фабрике в Таганроге.

Согласно информации ГУ МЧС РФ по Ростовской области, сообщение о возгорании в четырехэтажном здании фабрики на Поляковском шоссе поступило к пожарным 5 апреля в 2.23.

В тушении пожара, площадь которого составила 2 кв. метра, участвовали девять человек, было задействовано три единицы техники.

Возгорание ликвидировали в 2.33.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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