В Ростове на парковку упало дерево
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«Вот такое безобразие на Западном. На автостоянке лежат палки, дерево», — написал автор публикации, снабдив ее фотоснимком.
«А потом удивляются, почему автомобили на тротуар ставить приходится», — заявил один из отчаявшихся автомобилистов.
Напомним, что примерно в эти же дни, 21 марта, на улице Пушкинской в районе проспекта Чехова на молодую девушку, которая гуляла вместе с мужем и ребенком, упало дерево. Она умерла на месте. Других пострадавших от инцидента нет.
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