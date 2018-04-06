СМИ: Во время перестрелки в Сочи пострадал человек
Краснодар. 6 апр. — Новая Кубань. В четверг вечером на одной из улиц олимпийской столицы два человека утроили стрельбу. Информация об этом изначально появилась в социальных сетях. Как сообщает «Макс-Портал», в полиции подтвердили перестрелку.
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