СМИ: Во время перестрелки в Сочи пострадал человек

Как сообщают в правоохранительных органах, между двумя мужчина произошел конфликт. В ходе разбирательств один из них применил травматический пистолет: он дважды выстрелил из оружия, одна пуля пролетела мимо оппонента, вторая угодила ему в ногу. Пострадавшего госпитализировали. Владельца пистолета задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».