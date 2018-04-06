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11:15 (мск), источник: Новая Кубань

СМИ: Во время перестрелки в Сочи пострадал человек

Краснодар. 6 апр. — Новая Кубань. В четверг вечером на одной из улиц олимпийской столицы два человека утроили стрельбу. Информация об этом изначально появилась в социальных сетях. Как сообщает «Макс-Портал», в полиции подтвердили перестрелку.

Как сообщают в правоохранительных органах, между двумя мужчина произошел конфликт. В ходе разбирательств один из них применил травматический пистолет: он дважды выстрелил из оружия, одна пуля пролетела мимо оппонента, вторая угодила ему в ногу. Пострадавшего госпитализировали. Владельца пистолета задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».

По одной из версий, конфликт произошел между двумя местными предпринимателями.

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