На юге Волгограда сгорел лифт

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного службы «01» в четверг, 5 апреля, в 22:23. На проспекте Героев Сталинграда в девятиэтажном доме на седьмом и восьмом этажах горела обшивка лифта на площади 17 квадратных метров.

Двум пожарным расчетам шестой пожарно-спасательной части потребовалось 18 минут для того, чтобы полностью потушить пламя — о ликвидации возгорания было объявлено в 22:41.