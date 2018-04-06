На юге Волгограда сгорел лифт

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного службы «01» в четверг, 5 апреля, в 22:23. На проспекте Героев Сталинграда в девятиэтажном доме на седьмом и восьмом этажах горела обшивка лифта на площади 17 квадратных метров.
Двум пожарным расчетам шестой пожарно-спасательной части потребовалось 18 минут для того, чтобы полностью потушить пламя — о ликвидации возгорания было объявлено в 22:41.
Погибших и пострадавших нет, эвакуации жильцов из подъезда, где произошло ЧП, тоже не проводилось. Специалисты предполагают, что пожар возник из-за короткого замыкания электропроводки лифта. Пострадавший от пожара лифт выведен из эксплуатации, жильцам подъезда придется временно ходить пешком.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.