Полиция Калининграда задержала грабителей, которые украли из ломбарда 2 кг золотых украшений

Преступление произошло 31 декабря на улице Батальной. По версии следствия, в 3:00 злоумышленники проникли в помещение ломбарда через чёрный вход, избили сотрудника организации и похитили более двух килограммов золотых изделий. Сумма ущерба превысила 2,5 миллиона рублей.