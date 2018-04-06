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11:56 (мск), источник: Калининград.Ru

Полиция Калининграда задержала грабителей, которые украли из ломбарда 2 кг золотых украшений

Полицейские задержали подозреваемых в нападении на ломбард. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Преступление произошло 31 декабря на улице Батальной. По версии следствия, в 3:00 злоумышленники проникли в помещение ломбарда через чёрный вход, избили сотрудника организации и похитили более двух килограммов золотых изделий. Сумма ущерба превысила 2,5 миллиона рублей.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личности всех нападавших. Ими оказались трое жителей Калининградской области. Похищенное имущество изъяли. Мужчинам предъявили обвинение по статье 162 УК РФ — «Разбой». Они находятся под стражей. Расследование продолжается.

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