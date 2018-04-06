В Грибановском районе ушел под воду мост на реке Ворона
В селе Власовка введен режим повышенной готовности.
В селе Власовка введен режим повышенной готовности.
Мост на реке Ворона, соединяющий два села - Большие Алабухи и Власовку в Грибановском районе, ушел под воду в четверг, 5 апреля. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила глава Большеалабухского сельского поселения Валентина Муратова в пятницу, 6 апреля.
Уровень воды в реке поднялся на 20 см выше уровня моста в четверг, 5 апреля.
— Вода постепенно прибывает. За ночь ее уровень поднялся на 30 см. Не
На территории поселения ввели режим повышенной готовности. Переправу откроют, как только вода над мостом поднимется выше 25 см.
— Как и в прежние годы людей будет перевозить Сергей Бондарев. Он же будет доставлять жителям хлеб и почту. Лодка уже готова, — пояснила Валентина Муратова.
Во Власовке живут более ста человек. Из них шестеро — школьники. По словам Валентины Николаевны, ребята будут жить у родственников в селе Большие Алабухи. В селе прошел сход жителей, где глава поселения вместе с представителями других служб, обсудили подготовку к паводку.
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