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11:15 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Грибановском районе ушел под воду мост на реке Ворона

В селе Власовка введен режим повышенной готовности.

Источник: РИА "Воронеж"

Мост на реке Ворона, соединяющий два села ­- Большие Алабухи и Власовку в Грибановском районе, ушел под воду в четверг, 5 апреля. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила глава Большеалабухского сельского поселения Валентина Муратова в пятницу, 6 апреля.

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Уровень воды в реке поднялся на 20 см выше уровня моста в четверг, 5 апреля.

— Вода постепенно прибывает. За ночь ее уровень поднялся на 30 см. Не сегодня-завтра река разольется. Но открыть переправу, пока не пройдет основной лед нельзя. Это займет несколько дней. Река большая, ее протяженность более 500 км. Поэтому сказать, что будет завтра, сложно. Сельчане ждут воды с верховьев, — рассказала Валентина Муратова.

На территории поселения ввели режим повышенной готовности. Переправу откроют, как только вода над мостом поднимется выше 25 см.

— Как и в прежние годы людей будет перевозить Сергей Бондарев. Он же будет доставлять жителям хлеб и почту. Лодка уже готова, — пояснила Валентина Муратова.

Во Власовке живут более ста человек. Из них шестеро — школьники. По словам Валентины Николаевны, ребята будут жить у родственников в селе Большие Алабухи. В селе прошел сход жителей, где глава поселения вместе с представителями других служб, обсудили подготовку к паводку.

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