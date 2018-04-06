В Грибановском районе ушел под воду мост на реке Ворона

Источник: РИА "Воронеж"

Мост на реке Ворона, соединяющий два села ­- Большие Алабухи и Власовку в Грибановском районе, ушел под воду в четверг, 5 апреля. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила глава Большеалабухского сельского поселения Валентина Муратова в пятницу, 6 апреля.

Читайте также В Бутурлиновском районе Воронежской области ввели режим ЧС из-за паводка

Уровень воды в реке поднялся на 20 см выше уровня моста в четверг, 5 апреля.

— Вода постепенно прибывает. За ночь ее уровень поднялся на 30 см. Не сегодня-завтра река разольется. Но открыть переправу, пока не пройдет основной лед нельзя. Это займет несколько дней. Река большая, ее протяженность более 500 км. Поэтому сказать, что будет завтра, сложно. Сельчане ждут воды с верховьев, — рассказала Валентина Муратова.

На территории поселения ввели режим повышенной готовности. Переправу откроют, как только вода над мостом поднимется выше 25 см.

— Как и в прежние годы людей будет перевозить Сергей Бондарев. Он же будет доставлять жителям хлеб и почту. Лодка уже готова, — пояснила Валентина Муратова.