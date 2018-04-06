Председатель хабаровского союза садоводов рассказал, кто устраивает пожары на Большом Уссурийском

Источник: Губерния онлайн

В Хабаровске прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Участники обсудили ситуацию с пожарами на Большом Уссурийском острове. В администрации города считают, что ответственность за возгорания в первую очередь лежит на дачных товариществах. Глава межрайонного союза садоводов полагает, что в пожарах отчасти виноваты бомжи, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации краевой столицы.

В прошлом году на острове огонь уничтожил 80 дачных построек, а в этом зарегистрировано уже три возгорания. Каждую весну, как только сходит снег, на Большом Уссурийском начинает гореть сухая трава.

«Прошлой осенью в ходе рейдовых мероприятий было установлено, что дачными товариществами не выполняются требования пожарной безопасности: отсутствуют специальные водоемы, бочки с водой, не производятся покосы сухой травы. Профилактические беседы с владельцами земельных наделов, раздача информационных листовок не приносят результатов», — рассказал начальник управления ГО и ЧС администрации Хабаровска Андрей Акимов.

Председатель Хабаровского межрайонного союза садоводов Вячеслав Скляров заявил, что выполнить требования пожарной безопасности у дачников не получается из-за короткого периода навигации.

«Дачники в сентябре стараются уже собрать урожай и доставить его в город, в октябре навигация заканчивается, хотя можно еще поработать на садовых участках и убрать сухую траву. Еще одна причина пожаров — на острове зимуют люди без определенного места жительства. Ну не будут же сами садоводы жечь свои домики», — отметил он.

Большинство дачных участков на острове — стихийные. Всего два товарищества имеют юридическую регистрацию, поэтому повлиять на садоводов и заставить их выполнять требования пожарной безопасности ни мэрия, ни МЧС не могут.