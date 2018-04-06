За кражу овчарки омичке грозит два года колонии

Жительница Ленинского округа заявила в полицию о пропаже собаки. Животное содержалось во дворе частного дома и было похищено неизвестным лицом.

При обходе частного сектора полицейские обнаружили в одном из дворов молодую немецкую овчарку, схожую по описанию с украденной. Владелица узнала своего четвероногого друга.

По словам подозреваемой в краже женщины, собака так сильно ей понравилась, что она решила забрать овчарку себе. Собаку она выкрала под покровом ночи.