За кражу овчарки омичке грозит два года колонии
Полиция нашла пса и вернула хозяйке.
Полиция нашла пса и вернула хозяйке.
Жительница Ленинского округа заявила в полицию о пропаже собаки. Животное содержалось во дворе частного дома и было похищено неизвестным лицом.
При обходе частного сектора полицейские обнаружили в одном из дворов молодую немецкую овчарку, схожую по описанию с украденной. Владелица узнала своего четвероногого друга.
По словам подозреваемой в краже женщины, собака так сильно ей понравилась, что она решила забрать овчарку себе. Собаку она выкрала под покровом ночи.
По факту кражи следавателями возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ. Любительнице чужих животных грозит до 2 лет лишения свободы.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.