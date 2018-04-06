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11:13 (мск), источник: РИА Крым

Под Евпаторией столкнулись мотоцикл и авто: байкер погиб

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр — РИА Новости Крым. Авария с участием легкового автомобиля Chery Amulet и мотоцикла Yamaha произошла накануне вечером на трассе Евпатория — Симферополь, сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе республиканского главка МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

В ДТП пострадали оба водителя транспортных средств. По информации чрезвычайного ведомства, 65-летний водитель автомобиля получил ушиб грудной клетки слева, также у него диагностирована гипертоническая болезнь. Его доставили в Евпаторийскую горбольницу.

41-летний байкер погиб.

Спасатели обеспечили противопожарную безопасность на месте аварии и произвели смыв топлива с проезжей части.

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