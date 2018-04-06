Под Евпаторией столкнулись мотоцикл и авто: байкер погиб
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр — РИА Новости Крым. Авария с участием легкового автомобиля Chery Amulet и мотоцикла Yamaha произошла накануне вечером на трассе Евпатория — Симферополь, сообщили РИА Новости Крым в
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