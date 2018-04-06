Под Евпаторией столкнулись мотоцикл и авто: байкер погиб

В ДТП пострадали оба водителя транспортных средств. По информации чрезвычайного ведомства, 65-летний водитель автомобиля получил ушиб грудной клетки слева, также у него диагностирована гипертоническая болезнь. Его доставили в Евпаторийскую горбольницу.