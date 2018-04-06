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15:55 (мск), источник: Югополис

На Кубани главу поселения заподозрили в злоупотреблениях и служебном подлоге

Факты преступлений были выявлены в ходе прокурорской проверки.

Руководитель следственного управления СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении главы Прикубанского сельского поселения (Новокубанский район).

По версии следствия, мужчина дал указание составить выписку из похозяйственной книги о том, что мать его супруги на протяжении четырех лет якобы пользовалась земельным участком площадью 483 кв. м в поселке Прикубанском и занималась личным подсобным хозяйством. После заполнения выписки он подписал ее, придав ей статус официального документа, что явилось основанием приобретения женщиной права бессрочного пользования участком. В дальнейшем земельный участок был отчужден из муниципальной собственности.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает «Югополису» пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По инициативе прокуратуры района Совет депутатов Прикубанского сельского поселения удалил главу поселения в отставку за несоблюдение требований законодательства о противодействии коррупции, сообщает пресс-служба краевого надзорного ведомства.

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