На Кубани главу поселения заподозрили в злоупотреблениях и служебном подлоге

По версии следствия, мужчина дал указание составить выписку из похозяйственной книги о том, что мать его супруги на протяжении четырех лет якобы пользовалась земельным участком площадью 483 кв. м в поселке Прикубанском и занималась личным подсобным хозяйством. После заполнения выписки он подписал ее, придав ей статус официального документа, что явилось основанием приобретения женщиной права бессрочного пользования участком. В дальнейшем земельный участок был отчужден из муниципальной собственности.