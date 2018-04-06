На Кубани главу поселения заподозрили в злоупотреблениях и служебном подлоге
Факты преступлений были выявлены в ходе прокурорской проверки.
Факты преступлений были выявлены в ходе прокурорской проверки.
Руководитель следственного управления СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении главы Прикубанского сельского поселения (Новокубанский район).
По версии следствия, мужчина дал указание составить выписку из похозяйственной книги о том, что мать его супруги на протяжении четырех лет якобы пользовалась земельным участком площадью 483 кв. м в поселке Прикубанском и занималась личным подсобным хозяйством. После заполнения выписки он подписал ее, придав ей статус официального документа, что явилось основанием приобретения женщиной права бессрочного пользования участком. В дальнейшем земельный участок был отчужден из муниципальной собственности.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает «Югополису»
По инициативе прокуратуры района Совет депутатов Прикубанского сельского поселения удалил главу поселения в отставку за несоблюдение требований законодательства о противодействии коррупции, сообщает
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