Жительница Воронежа пойдет под суд за убийство матери

В Воронеже будут судить 38-летнюю жительницу Воронежа за убийство матери. Расследование уголовного дело завершили и направили в суд, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону в пятницу, 6 апреля.

Инцидент произошел в октябре 2017 года в квартире на Ленинском проспекте. Между матерью и дочерью возникла ссора. Женщина не выдержала и хватила нож, которым ударила мать в живот. «Скорая» доставила 61-летнюю женщину в больницу, где она умерла спустя месяц.