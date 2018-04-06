Жительница Воронежа пойдет под суд за убийство матери
Женщина ударила родственницу ножом в живот.
Женщина ударила родственницу ножом в живот.
В Воронеже будут судить 38-летнюю жительницу Воронежа за убийство матери. Расследование уголовного дело завершили и направили в суд, сообщила
Инцидент произошел в октябре 2017 года в квартире на Ленинском проспекте. Между матерью и дочерью возникла ссора. Женщина не выдержала и хватила нож, которым ударила мать в живот. «Скорая» доставила 61-летнюю женщину в больницу, где она умерла спустя месяц.
Дочь частично признала вину. Женщина призналась следователям, что хотела ударить мать, но не желала ее смерти. Уголовное дело возбудили по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предметов используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предметов используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы.
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