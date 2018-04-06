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10:55 (мск), источник: БЕЛТА

Пропавшую в Поставах 12-летнюю девочку нашли — она пряталась на соседнем участке

6 апреля, Витебск /Алена Тихонова — БЕЛТА/. Пропавшая в Поставах 12-летняя девочка нашлась. Как рассказал корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко, школьница пряталась на соседствующем с родительским домом участке.

Сообщение об исчезновении ребенка поступило в дежурную часть Поставского РОВД утром 4 апреля. Родители девочки сообщили, что накануне их дочь не вернулась домой из школы. На поиски ребенка были ориентированы все сотрудники местной милиции.

Нашелся ребенок 5 апреля. «Мать школьницы сообщила, что обнаружила ее в одном из заброшенных сооружений на соседнем участке. С девочкой все хорошо», — сказал Виталий Сапроненко.

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