Пропавшую в Поставах 12-летнюю девочку нашли — она пряталась на соседнем участке
6 апреля, Витебск /Алена Тихонова — БЕЛТА/. Пропавшая в Поставах 12-летняя девочка нашлась. Как рассказал корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко, школьница пряталась на соседствующем с родительским домом участке.
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