Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Виктория Скрипаль сделала заявление о лжи Британии
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Гарик Мартиросян поделился редким архивным кадром с бабушкой
Самое страшное здание в Москве снесут до конца года
Аглая Тарасова и Милош Бикович расстались
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР
Северный "трюк" Норвегии: санкции РФ дали неожиданный результат
Назван вариант мести РФ, которой боится Британия
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Новый большой Hyundai могут назвать «Палисадом»
«Издевка над Бузовой»: в Сети о новом фото с Батрутдиновым
Бородина ударила участницу «Дома-2» за оскорбления
Ольга Бузова в «наряде императрицы» пришла на праздник в Вене
Яну Рудковскую высмеяли в соцсетях из-за «платья-занавески»
5 новых фактов о лишнем весе
Макароны назвали диетической едой
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
11:41 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Нижегородка лишилась денег с банковской карты через смс-рассылку

Вредоносную программу на телефон случайно установил сын 27-летней женщины.

Нижегородка лишилась денег с банковской карты через смс-рассылку. Злоумышленников сейчас ищут полицейские, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Незадолго до этого 27-летняя женщина разместила на одном из интернет-сайтов объявление о продаже либо обмене меховых изделий. Спустя некоторое время ей на телефон пришло смс с предложением обмена и ссылкой на товар. Женщина проигнорировала сообщение. Но ее сын, взявший телефон, прошел по ссылке и установил вредоносную программу. Вскоре с банковского счета нижегородки было списано 47 тысяч рублей. Полицейские рекомендуют быть внимательными при поступлении смс — уведомлений, не переходить по ссылкам, указанным в сообщении с неизвестных номеров. Также нужно регулярно обновлять антивирусные программы в компьютере и телефоне.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Мне бы в небо! Как энтузиасты строят самолёты для сельского хозяйства
Медведев утвердил «план нетерпимости» к неофициальным товарам
Назначен новый художественный руководитель «Табакерки»
Китай собрался идти до конца в торговой войне с США
Рособрнадзор лишил лицензии два частных вуза
Разведка США помогла выбрать российских олигархов для санкций
СМИ: Макгрегор сдался полиции после нападения на автобус
Бабич опроверг хранение «Новичка» в лаборатории в Шиханах
Спорт
ЦСКА практически лишился шансов на полуфинал Лиги Европы ЦСКА проиграл лондонскому "Арсеналу" в первом матча четвертьфинала Лиги Европы, сохранив перед ответной встречей в Москве лишь теоретические шансы на выход в полуфинал
Авто
Новые идеи ГИБДД: к чему надо готовиться водителям Ежегодно российские дороги уносят 20 тысяч жизней. К 2030 году смертность должна стать нулевой. Такой ориентир власти поставили ГИБДД
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Грозная Ходченкова и Петров на самокате: фото со съемок «Героя» Смотрите фоторепортаж со съемочной площадки новой остросюжетной шпионской картины с участием звезд российского кино
Недвижимость
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Самые мотивирующие вещи недели от 680 до 3 000 рублей Мы собрали еще 5 самых красивых спортивных аксессуаров, устоять перед которыми у тебя нет шанса.
Дети
Старший сын Джанабаевой и Меладзе растет копией отца Снимок сделан на праздновании дня рождении Кости.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь