Нижегородка лишилась денег с банковской карты через смс-рассылку. Злоумышленников сейчас ищут полицейские, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Незадолго до этого 27-летняя женщина разместила на одном из интернет-сайтов объявление о продаже либо обмене меховых изделий. Спустя некоторое время ей на телефон пришло смс с предложением обмена и ссылкой на товар. Женщина проигнорировала сообщение. Но ее сын, взявший телефон, прошел по ссылке и установил вредоносную программу. Вскоре с банковского счета нижегородки было списано 47 тысяч рублей. Полицейские рекомендуют быть внимательными при поступлении смс — уведомлений, не переходить по ссылкам, указанным в сообщении с неизвестных номеров. Также нужно регулярно обновлять антивирусные программы в компьютере и телефоне.