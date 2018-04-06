Суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве почтальона в Екатеринбурге
На двоих дали 31 год.
На двоих дали 31 год.
Свердловский облсуд вынес приговор по делу об убийстве
Преступление было совершено утром 17 февраля 2017 года в квартире на Самоцветном бульваре в Екатеринбурге. Почтальон принесла подсудимой пенсию. Та напала на женщину с электрошокером, а сын пенсионерки избил потерпевшую. Затем почтальона изрезали ножом, обмотали пакетами, полиэтиленовой пленкой и скотчем. Их жертва задохнулась.
Подсудимые забрали у убитой 240 тысяч рублей, а труп вынесли на лестничную клетку этажом ниже.
Свою вину злоумышленники не признали.
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