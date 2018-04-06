Суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве почтальона в Екатеринбурге

Свердловский облсуд вынес приговор по делу об убийстве женщины-почтальона. 64-летняя обвиняемая проведет в колонии общего режима 16 лет 6 месяцев, ее 30-летний сын — 15 лет и 6 месяцев в ИК строгого режима. Об этом «Уралинформбюро» рассказали в пресс-службе инстанции.

Преступление было совершено утром 17 февраля 2017 года в квартире на Самоцветном бульваре в Екатеринбурге. Почтальон принесла подсудимой пенсию. Та напала на женщину с электрошокером, а сын пенсионерки избил потерпевшую. Затем почтальона изрезали ножом, обмотали пакетами, полиэтиленовой пленкой и скотчем. Их жертва задохнулась.

Подсудимые забрали у убитой 240 тысяч рублей, а труп вынесли на лестничную клетку этажом ниже.