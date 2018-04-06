Волгоградца задержали за продажу шпионских очков
48-летний житель Волгограда задержан правоохранительными органами по подозрению в негласном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
48-летний житель Волгограда задержан правоохранительными органами по подозрению в негласном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
Как рассказали «КП-Волгоград» в Южном следственном управлении на транспорте, мужчина в августе 2017 года купил в интернете солнцезащитные очки со встроенной видеокамерой.
По заключению экспертов, очки являются спецсредством для негласного получения информации в процессе
Сейчас следователи допросили подозреваемого и свидетелей. Им предстоит выяснить точные обстоятельства совершения преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
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