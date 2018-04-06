Волгоградца задержали за продажу шпионских очков

Как рассказали «КП-Волгоград» в Южном следственном управлении на транспорте, мужчина в августе 2017 года купил в интернете солнцезащитные очки со встроенной видеокамерой.

По заключению экспертов, очки являются спецсредством для негласного получения информации в процессе оперативно-розыскной деятельности. В начале марта на вокзале Волгоград-1 он за две тысячи рублей попытался продать шпионские очки. Однако в роли покупателя выступили сотрудники полиции, которые проводили оперативное мероприятие под названием «Контрольная закупка».