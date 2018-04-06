Очевидцы: В районе посёлка Талпаки на трассе загорелся грузовик

Очевидцы: В районе посёлка Талпаки на трассе загорелся грузовик

На трассе Калининград — Черняховск в районе посёлка Талпаки загорелся грузовик. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.