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12:15 (мск), источник: Клопс.ru

Очевидцы: В районе посёлка Талпаки на трассе загорелся грузовик

На трассе Калининград — Черняховск в районе посёлка Талпаки загорелся грузовик. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.

По словам автора фотографий, на место происшествия прибыли пожарные расчёты.

Информации о пострадавших не поступало.

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