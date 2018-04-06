В центре Самары машина загорелась после ДТП

Утром в пятницу, 6 апреля, в Самаре ДТП стало причиной пожара. На пересечении улиц Красноармейской и Ленинской столкнулись две машины. Одна из них загорелась. Об этом сообщили представители трамвайно-троллейбусного управления, подвижной состав которого стал невольным «заложником» ситуации, пишет 63.ру.