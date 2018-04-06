Телефонных мошенников в Новосибирске задерживали с бойцами СОБРа
Мужчина взят под стражу, его сообщница находится под домашним арестом.
Мужчина взят под стражу, его сообщница находится под домашним арестом.
Двух телефонных мошенников в Новосибирске задерживали с силовой поддержкой СОБРа. Мужчину и женщину обвиняют в обманах по классической легенде о родственнике, совершившем преступление.
— Известно, что мошенники обзванивали людей с декабря 2017 года по настоящее время. Представлялись близкими, просили перечислить деньги якобы для решения возникших с законом проблем. Суммы варьировались от 10 тысяч до 1 миллиона рублей, — рассказывают в
Во время обысков полицейские изъяли 14 сотовых телефонов, 29
Мужчина взят под стражу, его сообщница находится под домашним арестом. Правоохранители устанавливают другие эпизоды преступлений мошенников, а также общую сумму причиненного ими ущерба.
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