Телефонных мошенников в Новосибирске задерживали с бойцами СОБРа

Двух телефонных мошенников в Новосибирске задерживали с силовой поддержкой СОБРа. Мужчину и женщину обвиняют в обманах по классической легенде о родственнике, совершившем преступление.

— Известно, что мошенники обзванивали людей с декабря 2017 года по настоящее время. Представлялись близкими, просили перечислить деньги якобы для решения возникших с законом проблем. Суммы варьировались от 10 тысяч до 1 миллиона рублей, — рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД по области.

Во время обысков полицейские изъяли 14 сотовых телефонов, 29 сим-карт, 13 банковских карт, черновые записи. Пока доказана их причастность к пяти преступлениям. По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ — «мошенничество».