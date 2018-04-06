Суд арестовал имущество четырех дагестанских чиновников

Источник: РИА Новости

«Постановлением суда наложен обеспечительный арест на имущество и денежные средства Гамидова, Исаева, Юсуфова и Шахова», — сказала она.

Она отметила, что общая сумма арестованных средств превышает 1,5 миллиона рублей. Срок ареста установлен до 30 июня.

В последние месяцы в Дагестане работает специальная комиссия силовиков из Москвы. За время ее работы стало известно о крупных хищениях в социальной сфере, задержаны четыре высокопоставленных чиновника: уже бывшие врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, его замы Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и министр образования Шахабас Шахов, все они арестованы.

Уголовное дело в отношении высокопоставленных чиновников соединили с рядом других дел, расследуемых с середины 2015 года. По подсчетам следствия, ущерб бюджету по этому делу превышает 95 миллионов рублей.