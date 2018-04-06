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12:04 (мск), источник: Om1.ru

В Омске через стену из ломбарда утащили на миллион рублей золота

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

В четверг, 6 апреля, в Центральном округе произошло дерзкое ограбление. Как сообщают «Коммерческие вести», грабители ночью взломали стену ломбарда «Водолей» на улице Багратиона. Через пролом они вытащили золотые украшения на общую сумму 1 миллион 73 тысячи рублей.

Заявление об ограблении в полицию написал 42-летний владелец заведения.

По факту кражи, совершенной в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ. Ворам грозит до 10 лет колонии.

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