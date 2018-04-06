В Омске через стену из ломбарда утащили на миллион рублей золота

В четверг, 6 апреля, в Центральном округе произошло дерзкое ограбление. Как сообщают «Коммерческие вести», грабители ночью взломали стену ломбарда «Водолей» на улице Багратиона. Через пролом они вытащили золотые украшения на общую сумму 1 миллион 73 тысячи рублей.