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12:03 (мск), источник: СуперОмск

На почте выявили радиоактивную посылку из Китая

Специалисты «Почты России» обнаружили во время обработки отправлений в аэропорту странную посылку.

Система радиационного контроля «Янтарь» показала, что от этой посылки исходит гамма-излучение более 100 мкР/ч, что в несколько раз больше предельно допустимого радиационного фона.

Источником радиации оказалось почтовое отправление, следовавшее из Китая в Москву. Посылку поместили в защитный контейнер. В ходе осмотра отправления специалистами ФГУП «Радон» совместно с сотрудниками службы безопасности «Почты», выяснилось, что внутри находятся предметы, похожие на минералы.

Данные отправителя и получателя был переданы в правоохранительные органы. Уровень радиации других почтовых отправлений оказался в норме.

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