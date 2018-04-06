На почте выявили радиоактивную посылку из Китая

Система радиационного контроля «Янтарь» показала, что от этой посылки исходит гамма-излучение более 100 мкР/ч, что в несколько раз больше предельно допустимого радиационного фона.

Источником радиации оказалось почтовое отправление, следовавшее из Китая в Москву. Посылку поместили в защитный контейнер. В ходе осмотра отправления специалистами ФГУП «Радон» совместно с сотрудниками службы безопасности «Почты», выяснилось, что внутри находятся предметы, похожие на минералы.