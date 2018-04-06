На почте выявили радиоактивную посылку из Китая
Специалисты «Почты России» обнаружили во время обработки отправлений в аэропорту странную посылку.
Специалисты «Почты России» обнаружили во время обработки отправлений в аэропорту странную посылку.
Система радиационного контроля «Янтарь» показала, что от этой посылки исходит
Источником радиации оказалось почтовое отправление, следовавшее из Китая в Москву. Посылку поместили в защитный контейнер. В ходе осмотра отправления специалистами ФГУП «Радон» совместно с сотрудниками службы безопасности «Почты», выяснилось, что внутри находятся предметы, похожие на минералы.
Данные отправителя и получателя был переданы в правоохранительные органы. Уровень радиации других почтовых отправлений оказался в норме.
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