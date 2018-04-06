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17:23 (мск), источник: РИАЦ

Два человека пострадали в аварии на севере Волгограда

ДТП произошло 5 апреля в Тракторозаводском районе.

По информации пресс-службы регионального ГУ МВД, 24-летний водитель автомобиля «ГАЗ-2747», проезжая по ул. Н. Отрады в сторону города Волжский, на пересечении с ул. Кропоткина не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Королла» под управлением 68-летнего водителя.

В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля «Тойота Королла»: 58-летний мужчина и 41-летняя женщина. С травмами различной тяжести они были доставлены в больницу, — уточнили в ведомстве.

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