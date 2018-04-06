Два человека пострадали в аварии на севере Волгограда

По информации пресс-службы регионального ГУ МВД, 24-летний водитель автомобиля «ГАЗ-2747», проезжая по ул. Н. Отрады в сторону города Волжский, на пересечении с ул. Кропоткина не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Королла» под управлением 68-летнего водителя.