Два человека пострадали в аварии на севере Волгограда
ДТП произошло 5 апреля в Тракторозаводском районе.
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ДТП произошло 5 апреля в Тракторозаводском районе.
По информации
В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля «Тойота Королла»: 58-летний мужчина и 41-летняя женщина. С травмами различной тяжести они были доставлены в больницу, — уточнили в ведомстве.
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