В центре Волгограда 16-летняя нарушительница ПДД попала под колёса иномарки

Около 14.20 37-летний водитель автомашины «Дэу Нексия» ехал в сторону ул. Хиросимы. Напротив дома № 48 «Б» по ул. Рокоссовского он сбил 16-летнюю девушку, которая переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.