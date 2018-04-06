В центре Волгограда 16-летняя нарушительница ПДД попала под колёса иномарки
ДТП произошло 5 апреля в Центральном районе.
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ДТП произошло 5 апреля в Центральном районе.
Около 14.20 37-летний водитель автомашины «Дэу Нексия» ехал в сторону ул. Хиросимы. Напротив дома № 48 «Б» по ул. Рокоссовского он сбил 16-летнюю девушку, которая переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.
— В результате происшествия пешеход получила ушибы, однако от госпитализации отказалась, — уточнили в
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