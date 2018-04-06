Экипажу «Норда» подбирают гражданство

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Собеседники «Ъ», близкие к МИДу и администрации президента Украины, заявили, что рассмотрение дела о якобы незаконном пересечении границы российским судном «Норд» будет связано с «признанием или непризнанием документов», выданных в Крыму и Севастополе, которые Киев считает своей суверенной территорией. Таким образом, украинские власти оказались перед выбором: считать рыбаков с российскими паспортами, выданными в Керчи, россиянами или же украинцами.

Второй вариант может значительно смягчить наказание капитану судна и полностью снять вину с членов экипажа, поэтому их родственникам из Крыма разрешили привезти паспорта подсудимых в украинский суд.

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В пятницу Херсонский городской суд продолжит рассматривать дело об экипаже зарегистрированного в Крыму рыболовецкого судна «Норд», которое, с точки зрения Киева, незаконно пересекло границы Украины. Капитан судна — Владимир Горбенко, однако, еще в четверг вечером был отпущен и сейчас находится в больнице «до дальнейшего разбирательства».

Напомним, рыболовецкое судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками в Азовском море 26 марта. Само судно зарегистрировано в Крыму, а на руках у всех членов экипажа были российские паспорта, выданные в Керчи, которую Киев считает украинским городом. Украинская прокуратура выдвинула капитану обвинение в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее».

По словам адвоката рыбаков Александра Руденко, капитану Горбенко грозит до трех лет тюрьмы, в то время как ответственность членов экипажа куда меньше — они, вероятнее всего, получат лишь штраф и 15 суток административного ареста за незаконное пересечение границы.

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Как пояснили «Ъ» собеседники на Украине, сложность возникает именно с признанием рыбаков россиянами или украинцами. Первоначально на сайте генпрокуратуры Украины Владимира Горбенко называли украинским гражданином, однако не исключено, что позже его признают россиянином. «Решение Херсонского городского суда об освобождении капитана рыболовецкого судна ''Норд'' Владимира Горбенко ставит украинские власти перед выбором: считать капитана и 10 человек экипажа гражданами Украины и судить их в соответствии с этим, либо счесть их иностранцами с российскими паспортами и вменить более суровую ответственность».

Проблемы, по словам собеседника «Ъ», возникнут и с признанием права собственности на судно.

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«Это тема сложная и комплексная, связанная с признанием или непризнанием документов, регистрационных свидетельств, прав собственности на объекты движимого и недвижимого имущества и гражданства физических лиц, находящихся на территории Крыма и Севастополя», — сказал он. Также источник «Ъ» напомнил, что «Запад и мировое сообщество не признает ''Норд'' законно приобретенным российским судном», и не исключил, что «Россия может попытаться решить этот вопрос силовым методом».

«По моему личному мнению, ответ на агрессивные действия Киева в отношении наших моряков должен быть жестким. Нынешний украинский режим понимает только язык силы», — заявил в пятницу утром в своем аккаунте Facebook губернатор Крыма Сергей Аксенов, добавив, что «экипаж судна — граждане Российской Федерации, паспорта выданы им государственными органами РФ в российском Крыму».

Собеседник «Ъ», близкий к администрации президента Украины, в свою очередь, пояснил, что «экипажу сейнера украинской стороной предоставлены не только необходимое питание и медикаменты, но и возможность с помощью родственников доставить в суд украинские паспорта и таким образом избежать ответственности за незаконное пересечение границы Украины».

Российские пограничники из Крыма также распространили среди рыбаков памятку, как себя вести в случае встречи с украинскими патрулями, сообщает ТАСС. Им рекомендовано «звонить дежурному погранслужбы ФСБ или связываться с пограничным кораблем, находящимся в этом районе».