В Озерске проверяют информацию об угрозе отравления питьевого источника города хлором

Источник: AP 2018

«Проходит заседание КЧС. Оно связано с тем, что в Кыштыме произошло ЧП со сливом хлора. Комиссия рассматривает вопрос о том, какие это может иметь последствия для Озерска», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в настоящее время нет точной информации о самом происшествии и степени угрозы заражения озера.

«Все комментарии сможем дать по итогам КЧС», — сказали в мэрии.

В свою очередь глава Кыштыма Людмила Шеболаева сообщила агентству, что в настоящее время не обладает официальной информацией о происшествии.

«Я в отпуске и сейчас срочно возвращаюсь в город. Могу только сказать, что официальные результаты анализа вещества, которое могло попасть в водоем, нет», — прокомментировала глава города.

Между тем источник агентства в администрации Кыштыма сообщил, что речь идет о возможном попадании в озере Сазоново хлора.