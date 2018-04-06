В Озерске проверяют информацию об угрозе отравления питьевого источника города хлором
Челябинск. 6 апреля.
Челябинск. 6 апреля.
«Проходит заседание КЧС. Оно связано с тем, что в Кыштыме произошло ЧП со сливом хлора. Комиссия рассматривает вопрос о том, какие это может иметь последствия для Озерска», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в настоящее время нет точной информации о самом происшествии и степени угрозы заражения озера.
«Все комментарии сможем дать по итогам КЧС», — сказали в мэрии.
В свою очередь глава Кыштыма Людмила Шеболаева сообщила агентству, что в настоящее время не обладает официальной информацией о происшествии.
«Я в отпуске и сейчас срочно возвращаюсь в город. Могу только сказать, что официальные результаты анализа вещества, которое могло попасть в водоем, нет», — прокомментировала глава города.
Между тем источник агентства в администрации Кыштыма сообщил, что речь идет о возможном попадании в озере Сазоново хлора.
«Рядом с озером есть сточные трубы, слив туда идет много лет. Подозревают, что вместе со стоками попал в низину хлор и с талыми водами дальше в озеро. Но,
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