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12:28 (мск), источник: Интерфакс

В Озерске проверяют информацию об угрозе отравления питьевого источника города хлором

Челябинск. 6 апреля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Комиссия по чрезвычайной ситуации проходит в пятницу в Озерске (ЗАТО Челябинской области) в связи с угрозой попадания вредных веществ в единственный питьевой источник города Озеро Иртяш, сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в администрации города в пятницу.

Источник: AP 2018

«Проходит заседание КЧС. Оно связано с тем, что в Кыштыме произошло ЧП со сливом хлора. Комиссия рассматривает вопрос о том, какие это может иметь последствия для Озерска», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в настоящее время нет точной информации о самом происшествии и степени угрозы заражения озера.

«Все комментарии сможем дать по итогам КЧС», — сказали в мэрии.

В свою очередь глава Кыштыма Людмила Шеболаева сообщила агентству, что в настоящее время не обладает официальной информацией о происшествии.

«Я в отпуске и сейчас срочно возвращаюсь в город. Могу только сказать, что официальные результаты анализа вещества, которое могло попасть в водоем, нет», — прокомментировала глава города.

Между тем источник агентства в администрации Кыштыма сообщил, что речь идет о возможном попадании в озере Сазоново хлора.

«Рядом с озером есть сточные трубы, слив туда идет много лет. Подозревают, что вместе со стоками попал в низину хлор и с талыми водами дальше в озеро. Но, во-первых, такому объему хлора, а говорят о тысячном превышении норматива, в чистом виде просто неоткуда взяться. У нас нет предприятий, которые могли сбросить хлор в таких объемах. Сейчас идут разбирательства. проводятся лабораторные анализы», — сказал собеседник агентства.

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