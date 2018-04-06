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16:59 (мск), источник: Коммерсантъ

На Дону МВД ликвидировало крупный подпольный цех по производству алкоголя

Полицейские совместно с бойцами ОМОН и представителями ФСБ обнаружили подпольный цех с контрафактным алкоголем.

Оперативники задержали троих подозреваемых этнической группы, сообщили в пресс-центре ГУ МВД России по Ростовской области.

«Злоумышленники владели несколькими точками общественного питания. Алкогольную продукцию они реализовывали в своих заведениях», — сказано в тексте.

Цехи обнаружили на территориях Зерноградского, Кагальницкого и Сальского районов. Во время обысков изъяли 15 тыс. бутылок с акцизными марками известных брендов, более 2 тыс. л. спирта, 5 тыс. пустых емкостей и бухгалтерскую документацию. Всего изъято более 10 тыс. л.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 327.1.

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