На Дону МВД ликвидировало крупный подпольный цех по производству алкоголя
Полицейские совместно с бойцами ОМОН и представителями ФСБ обнаружили подпольный цех с контрафактным алкоголем.
Полицейские совместно с бойцами ОМОН и представителями ФСБ обнаружили подпольный цех с контрафактным алкоголем.
Оперативники задержали троих подозреваемых этнической группы, сообщили в
«Злоумышленники владели несколькими точками общественного питания. Алкогольную продукцию они реализовывали в своих заведениях», — сказано в тексте.
Цехи обнаружили на территориях Зерноградского, Кагальницкого и Сальского районов. Во время обысков изъяли 15 тыс. бутылок с акцизными марками известных брендов, более 2 тыс. л. спирта, 5 тыс. пустых емкостей и бухгалтерскую документацию. Всего изъято более 10 тыс. л.
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 327.1.
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