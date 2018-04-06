На Дону МВД ликвидировало крупный подпольный цех по производству алкоголя

«Злоумышленники владели несколькими точками общественного питания. Алкогольную продукцию они реализовывали в своих заведениях», — сказано в тексте.

Цехи обнаружили на территориях Зерноградского, Кагальницкого и Сальского районов. Во время обысков изъяли 15 тыс. бутылок с акцизными марками известных брендов, более 2 тыс. л. спирта, 5 тыс. пустых емкостей и бухгалтерскую документацию. Всего изъято более 10 тыс. л.