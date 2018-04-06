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17:45 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани «Мерседес» на тротуаре сбил школьницу

(Казань, 6 апреля, «Татар-информ»). В Казани «Мерседес» на тротуаре сбил школьницу, сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло в четверг, пятого апреля, на пересечении улиц Достоевского и Товарищеская.

26-летний водитель автомобиля «Мерседес» на большой скорости въехал на тротуар и сбил 17-летнюю школьницу. Остановить «немца» смог только дорожный знак.

В результате ДТП девушка отделалась ушибами и ссадинами.

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