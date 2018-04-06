В Казани «Мерседес» на тротуаре сбил школьницу

ДТП произошло в четверг, пятого апреля, на пересечении улиц Достоевского и Товарищеская.

26-летний водитель автомобиля «Мерседес» на большой скорости въехал на тротуар и сбил 17-летнюю школьницу. Остановить «немца» смог только дорожный знак.