Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Уезжающие дипломаты США рассказали про свои впечатления о России
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Гарик Мартиросян поделился редким архивным кадром с бабушкой
Самое страшное здание в Москве снесут до конца года
10 нелепых образов звезд: что за платья такие
Безопасен ли «горящий шоколад»Роспотребнадзор скоро об этом расскажет. А пока пользователи Сети поджигают плитки шоколада и выкладывают видео
Генерал назвал итог возможной войны между Россией и США
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
СМИ: в МИД РФ поведали о резком изменении ситуации вдоль границ
СМИ: ВМФ России возьмет под охрану Азовское море
Новым худруком «Табакерки» назначен Владимир Машков
Юрий Дудь ответил на вопрос о том, сколько зарабатывает
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Студент задул пожар в здании ртом (видео)
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
12:29 (мск), источник: Kazinform

Мошенник в ЮКО присвоил 5 миллионов тенге, обещая пристроить на работу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В ЮКО полицейские задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве с трудоустройством, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД области.

Источник: Kazinform

В Мактаральском районе в полицию с заявлением обратились десятки местных жителей о том, что некий мужчина, обещая трудоустроить, путем мошенничества завладел их деньгами. Так, одна из потерпевших сообщила, что аферист, представившись сотрудником правоохранительных органов, завладел ее деньгами в сумме свыше полмиллиона тенге, обещая помощь в трудоустройстве.

Задержан 28-летний подозреваемый, местный житель, который оказался безработным. Следствием установлена его причастность к более 10 фактам мошенничества.

Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около 5 миллионов тенге.

По данным фактам полицейскими проведено досудебное расследование по статье «мошенничество». Собранные материалы направлены в суд для принятия процессуального решения.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Как правильно выбрать и приготовить продукты на Пасху
Мужчину избили и оставили умирать на остановке в Акмолинской области
Посольство России получило ноту о состоянии Юлии Скрипаль
Дешевые микросхемы для ГЛОНАСС привели к уголовному делу
Морской монстр. В Индонезии нашли рыбу с человеческими зубами
Найдена олениха-альбинос, похожая на волшебную
Экс-переводчик Каддафи раскрыл детали финансирования Саркози
Назначен новый художественный руководитель «Табакерки»
МИД потребовал разъяснений из-за кремации животных Скрипаля
Спорт
ЦСКА практически лишился шансов на полуфинал Лиги Европы ЦСКА проиграл лондонскому "Арсеналу" в первом матча четвертьфинала Лиги Европы, сохранив перед ответной встречей в Москве лишь теоретические шансы на выход в полуфинал
Авто
АВТОВАЗ начнет выпускать пятнистые «Нивы» (фото) Поклонникам внедорожников Lada 4х4 предложена новая опция – камуфляжная окраска кузова
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Умер создатель «Могилы светлячков» Исао Такахата Японский кинематографист-мультипликатор вместе с Хаяо Миядзаки основал знаменитую Studio Ghibli
Недвижимость
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Леди
Самые мотивирующие вещи недели от 680 до 3 000 рублей Мы собрали еще 5 самых красивых спортивных аксессуаров, устоять перед которыми у тебя нет шанса.
Дети
Дочь-красавица Ольги Кабо восхитила соцсети Актриса показала подросшую наследницу.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь