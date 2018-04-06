Мошенник в ЮКО присвоил 5 миллионов тенге, обещая пристроить на работу

В Мактаральском районе в полицию с заявлением обратились десятки местных жителей о том, что некий мужчина, обещая трудоустроить, путем мошенничества завладел их деньгами. Так, одна из потерпевших сообщила, что аферист, представившись сотрудником правоохранительных органов, завладел ее деньгами в сумме свыше полмиллиона тенге, обещая помощь в трудоустройстве.