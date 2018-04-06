Мошенник в ЮКО присвоил 5 миллионов тенге, обещая пристроить на работу
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В ЮКО полицейские задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве с трудоустройством, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В ЮКО полицейские задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве с трудоустройством, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на
В Мактаральском районе в полицию с заявлением обратились десятки местных жителей о том, что некий мужчина, обещая трудоустроить, путем мошенничества завладел их деньгами. Так, одна из потерпевших сообщила, что аферист, представившись сотрудником правоохранительных органов, завладел ее деньгами в сумме свыше полмиллиона тенге, обещая помощь в трудоустройстве.
Задержан 28-летний подозреваемый, местный житель, который оказался безработным. Следствием установлена его причастность к более 10 фактам мошенничества.
По данным фактам полицейскими проведено досудебное расследование по статье «мошенничество». Собранные материалы направлены в суд для принятия процессуального решения.
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