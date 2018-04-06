21-летний парень пропал в Астане

Как сообщила мама парня, он вышел из дома 4 апреля в обед. В последний раз его видели в районе гостиницы «Пекин Палас» по улице Сыганак. Он вышел из бизнес-центра «Евроцентр» в сторону дома в районе 18−19 часов. С тех пор сотовый телефон отключен.