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12:30 (мск), источник: Kazinform

21-летний парень пропал в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Астане ищут 21-летнего Акжана Маделхана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Как сообщила мама парня, он вышел из дома 4 апреля в обед. В последний раз его видели в районе гостиницы «Пекин Палас» по улице Сыганак. Он вышел из бизнес-центра «Евроцентр» в сторону дома в районе 18−19 часов. С тех пор сотовый телефон отключен.

Был одет в куртку темно-синего цвета, олимпийку и трико. С собой был рюкзак.

Родные уже обратились в полицию. По всей имеющейся информации просят позвонить по номерам: 87012140097 — мама Асель, 87782222348 — полиция.

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