21-летний парень пропал в Астане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Астане ищут 21-летнего Акжана Маделхана, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Астане ищут 21-летнего Акжана Маделхана, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщила мама парня, он вышел из дома 4 апреля в обед. В последний раз его видели в районе гостиницы «Пекин Палас» по улице Сыганак. Он вышел из
Был одет в куртку
Родные уже обратились в полицию. По всей имеющейся информации просят позвонить по номерам: 87012140097 — мама Асель, 87782222348 — полиция.
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