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12:37 (мск), источник: Sputnik

Узбекистанца задержали в Ташкенте за кражу кыргызского паспорта в Петербурге

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Правоохранительные органы Узбекистана задержали в аэропорту Ташкента жителя Андижанской области, подозреваемого в краже паспорта гражданина Кыргызстана, совершенной в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба МВД.

Источник: Sputnik

«Подозреваемый 1994 года рождения, проживающий в Андижанской области, был задержан в Ташкентском международном аэропорту по прилету из Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

По данным МВД, 27 марта он, находясь в помещении одной из нотариальных контор Санкт-Петербурга, незаконно завладел паспортом и водительским удостоверением гражданина Кыргызстана, а затем скрылся с места происшествия. Узбекистанца объявили в розыск.

Сейчас по факту задержания ведется предварительное следствие.

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