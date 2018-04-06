Узбекистанца задержали в Ташкенте за кражу кыргызского паспорта в Петербурге
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Правоохранительные органы Узбекистана задержали в аэропорту Ташкента жителя Андижанской области, подозреваемого в краже паспорта гражданина Кыргызстана, совершенной в
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