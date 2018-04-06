Узбекистанца задержали в Ташкенте за кражу кыргызского паспорта в Петербурге

«Подозреваемый 1994 года рождения, проживающий в Андижанской области, был задержан в Ташкентском международном аэропорту по прилету из Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

По данным МВД, 27 марта он, находясь в помещении одной из нотариальных контор Санкт-Петербурга, незаконно завладел паспортом и водительским удостоверением гражданина Кыргызстана, а затем скрылся с места происшествия. Узбекистанца объявили в розыск.