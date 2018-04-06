На Среднем Урале вскрылись продажи опасной водки
В Невьянске продавец продуктового магазина торговала паленой водкой.
В Невьянске продавец продуктового магазина торговала паленой водкой.
В отношении 32-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
Как сообщает
В напитке обнаружены недопустимые токсичные микропримеси, такие как: этиловый эфир и толуол, опасные для жизни и здоровья человека. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, направленные на получение и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.