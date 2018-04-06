На Среднем Урале вскрылись продажи опасной водки

В отношении 32-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Как сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СКР, 27 февраля женщина продала покупателю спиртосодержащую жидкость в стеклянных бутылках с этикеткой «Водка Родник Сибири» и «Водка Застолье Классическая». Согласно заключению эксперта установлено, что реализованная спиртосодержащая жидкость по физико-химическим показателям не идентифицируется как водка.