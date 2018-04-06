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12:55 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В деле главы Алишевского поселения выявлены новые эпизоды

ЧЕЛЯБИНСК, 6 апреля, ФедералПресс. В деле главы Алишевского поселения выявлены новые преступные эпизоды.

В ходе расследования уголовного дела в отношении главы Алишевского сельского поселения Раиля Габитова установлена причастность обвиняемого к совершению еще 17 преступных эпизодов, связанных с выдачей фиктивных справок о наличии прав пользования земельными участками, расположенными на территории Алишевского сельского поселения Сосновского муниципального района и последующим их отчуждением из муниципальной собственности.

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Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что еще в декабре прошлого года Габитову было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. По данным следствия, в 2013 году чиновник передал знакомому в пользование земельный участок площадью 750 квадратных метров в поселке Трубный Сосновского района.

В дальнейшем мужчина зарегистрировал право собственности на землю. В итоге местному бюджету был причинен ущерб в размере 140 тысяч рублей.

«ФедералПресс» ранее писал: силовики задержали главу Алишевского поселения, подозреваемого в получении взяток в размере более 1 миллиона рублей, в конце января текущего года.

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