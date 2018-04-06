В деле главы Алишевского поселения выявлены новые эпизоды
ЧЕЛЯБИНСК, 6 апреля, ФедералПресс. В деле главы Алишевского поселения выявлены новые преступные эпизоды.
ЧЕЛЯБИНСК, 6 апреля, ФедералПресс. В деле главы Алишевского поселения выявлены новые преступные эпизоды.
В ходе расследования уголовного дела в отношении главы Алишевского сельского поселения Раиля Габитова установлена причастность обвиняемого к совершению еще 17 преступных эпизодов, связанных с выдачей фиктивных справок о наличии прав пользования земельными участками, расположенными на территории Алишевского сельского поселения Сосновского муниципального района и последующим их отчуждением из муниципальной собственности.
Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, что еще в декабре прошлого года Габитову было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. По данным следствия, в 2013 году чиновник передал знакомому в пользование земельный участок площадью 750 квадратных метров в поселке Трубный Сосновского района.
В дальнейшем мужчина зарегистрировал право собственности на землю. В итоге местному бюджету был причинен ущерб в размере 140 тысяч рублей.
«ФедералПресс» ранее писал: силовики задержали главу Алишевского поселения, подозреваемого в получении взяток в размере более 1 миллиона рублей, в конце января текущего года.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.