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13:05 (мск), источник: Om1.ru

Пьяный лихач в Омске повредил две машины и «насмерть» сбил дорожный знак

Опасного водителя задержали росгвардейцы.

В четверг, 5 апреля, около 20:00 часов на улице 22 Апреля неизвестный мужчина остановил экипаж Росгвардии. По его словам, он видел, как водитель распивал за рулем машины алкоголь. Получив описание нарушителя и автомобиля, а также госномер «Лада Приора» росгвардейцы отправились на поиски.

Искомую машину обнаружили на проспекте Академика Королева. Водитель нарушил ПДД — пересек двойную сплошную линию разметки. Заметив машину Росгвардии автолюбитель попытался скрыться.

Как пояснили в ведомстве, у светофора он выехал из потока машин, включив заднюю скорость, и зацепив бампер сзади стоящего за ним автомобиля. Он помчался, набирая скорость по Заозерной, но врезался в машину и слетел с проезжей части, сбив дорожный знак «Уступи дорогу».

Росгвардейцы задержали не только водителя, но и трех его пассажиров. Их передали сотрудникам ГИБДД. В дополнение оказалось, что пьяный водитель был ранее лишен права управления транспортными средствами.

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