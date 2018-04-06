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15:19 (мск), источник: РИА Новости

В Сочи в ходе перестрелки пострадали двое мужчин

СОЧИ, 6 апр — РИА Новости. Конфликт со стрельбой произошёл в Адлерском районе Сочи, в результате происшествия двое мужчин были госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Источник: РИА Новости

Сообщение о конфликте со стрельбой на улице Свердлова в Адлерском районе поступило в дежурную часть УВД по городу Сочи. На место выехали сотрудники полиции, которые обнаружили трех молодых людей.

«По предварительным данным, между мужчинами произошел конфликт на бытовой почве, переросший в драку, после чего один из участников произвел выстрел в ногу другому из травматического оружия. 38-летний подозреваемый был задержан сотрудниками полиции на месте происшествия и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, двое мужчин с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в медицинское учреждение», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в настоящее время по факту проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

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 В Сочи в ходе перестрелки пострадали двое мужчин
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