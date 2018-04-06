В Сочи в ходе перестрелки пострадали двое мужчин

Сообщение о конфликте со стрельбой на улице Свердлова в Адлерском районе поступило в дежурную часть УВД по городу Сочи. На место выехали сотрудники полиции, которые обнаружили трех молодых людей.

«По предварительным данным, между мужчинами произошел конфликт на бытовой почве, переросший в драку, после чего один из участников произвел выстрел в ногу другому из травматического оружия. 38-летний подозреваемый был задержан сотрудниками полиции на месте происшествия и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, двое мужчин с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в медицинское учреждение», — говорится в сообщении ведомства.