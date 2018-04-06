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17:53 (мск), источник: РИА Крым

Полыхал как спичка: ночью под Феодосией сгорел двухэтажный дом

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр — РИА Новости Крым. Пожар в двухэтажном доме произошел минувшей ночью в поселке Приморский под Феодосией. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МЧС.

Как выяснили прибывшие на место спасатели, огнем оказался охвачен нежилой дом в дачном кооперативе «Парус».

«Открытым огнем горел недостроенный, нежилой двухэтажный дом. Огнеборцы проложили рукавные линии и приступили к ликвидации огня. В течение двух часов пожар был локализован и полностью ликвидирован. Пострадавших нет», — уточнили в пресс-службе.

Огонь охватил 120 кв м здания, причины возгорания выясняют эксперты.

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