Полыхал как спичка: ночью под Феодосией сгорел двухэтажный дом

Как выяснили прибывшие на место спасатели, огнем оказался охвачен нежилой дом в дачном кооперативе «Парус».

«Открытым огнем горел недостроенный, нежилой двухэтажный дом. Огнеборцы проложили рукавные линии и приступили к ликвидации огня. В течение двух часов пожар был локализован и полностью ликвидирован. Пострадавших нет», — уточнили в пресс-службе.