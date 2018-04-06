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13:33 (мск), источник: Кубань 24

На рынке в Новороссийске торговали контрафактной водкой

Поддельное спиртное обнаружили сотрудники департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.

Сотрудники ведомства во время рейда зашли в закусочную на центральном рынке города и обнаружили, что там торгуют контрафактным алкоголем под видом водки. При этом объект общественного питания не имел лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. Информацию о нарушении передали сотрудникам полиции для составления протоколов об административных правонарушениях, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.

Всего с начала 2018 года сотрудники департамента осмотрели около 900 объектов торговли и общественного питания. Составлено 53 протокола об административных правонарушениях, из незаконного оборота изъято более 600 л алкогольной продукции.

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