На рынке в Новороссийске торговали контрафактной водкой

Сотрудники ведомства во время рейда зашли в закусочную на центральном рынке города и обнаружили, что там торгуют контрафактным алкоголем под видом водки. При этом объект общественного питания не имел лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. Информацию о нарушении передали сотрудникам полиции для составления протоколов об административных правонарушениях, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.