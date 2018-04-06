Жителя Озёрска задержали на почте с запретной посылкой
Мужчина заказал психотропные средства из Белоруссии.
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Мужчина заказал психотропные средства из Белоруссии.
Житель Озёрска обвиняется в контрабанде сильнодействующих веществ, сообщают в
По версии следствия 31-летний мужчина заказал в Белоруссии препарат, содержащий сильнодействующие вещества. Во время получения посылки на почте южноуральца задержали.
В настоящее время уголовное дело передано в суд, обвиняемому грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
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