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13:09 (мск), источник: АиФ Челябинск

Жителя Озёрска задержали на почте с запретной посылкой

Мужчина заказал психотропные средства из Белоруссии.

Житель Озёрска обвиняется в контрабанде сильнодействующих веществ, сообщают в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия 31-летний мужчина заказал в Белоруссии препарат, содержащий сильнодействующие вещества. Во время получения посылки на почте южноуральца задержали.

В настоящее время уголовное дело передано в суд, обвиняемому грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

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