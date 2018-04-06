В Набережных Челнах вынесен приговор по громкому делу ОПГ «52-й комплекс»

По итогам расследования преступлений на скамье подсудимых оказались десять человек. По версии следствия, они с 2011-го по 2015 год занимались вымогательством, мошенничеством и разбоем. Им также инкриминировали хулиганство, побои, умышленное причинение легкого вреда здоровью и создание преступного сообщества. Среди потерпевших — организаторы игорного бизнеса, таксисты, а также горожане, пытавшиеся приобрести квартиры по социальной ипотеке.

Суд оправдал всех десятерых подсудимых по статье «Организация преступного сообщества» УК РФ.

При этом предполагаемый лидер группировки Ленар Юсупов признан виновным по десяти эпизодам и приговорен к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Рустем Юсупов признан виновным по пяти эпизодам, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием в колонии общего режима.

Фидана Саитгалина суд отправил в колонию общего режима на пять лет, Линара Сахапова — на три с половиной года. Игорь Ильяков получил четыре с половиной года заключения. Рамиль Ниязов наказан условным сроком в два года с испытательным сроком в три года. Антон Мишин получил два года условного срока.