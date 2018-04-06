Бывший главврач Гомельской поликлиники осужден за взятки

Источник: БЕЛТА

Суд Партизанского района Минска назначил ему наказание в виде лишения свободы на три года с конфискацией имущества с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями на пять лет, с отбыванием основного вида наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

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Такое же наказание суд назначил и его коллеге, бывшему врачу лабораторной диагностики (заведующему) централизованной биохимической лаборатории Гомельской поликлиники. Оба фигуранта признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.1.2 ст. 430 УК.

Как сообщалось, экс-главврач, как и его бывший подчиненный, обвинялись в крупных взятках. Руководитель поликлиники подписал договоры об оказании одной из коммерческих организаций безвозмездной спонсорской помощи с последующей гарантией приобретения исключительно у нее реагентов под поставленное оборудование. Учреждение здравоохранения получило от коммерческой организации анализаторы. Причем в поликлинике уже было аналогичное оборудование, но его работа была обеспечена не в полном объеме. Главврачу было достоверно известно, что частная компания фактически является монополистом на поставку реагентов к этому медоборудованию. Всего с 2014 по апрель 2017 года у поставщика были закуплены реагенты на сумму более Br52 тыс. За это руководитель поликлиники принял от представителей коммерческой организации незаконные денежные вознаграждения.

Один из эпизодов произошел 29 декабря 2016 года: находясь в своем рабочем кабинете, главврач получил от ведущего специалиста по продажам взятку в размере 2,5 тыс. евро. Как признался обвиняемый на допросе, накануне Нового года к нему в кабинет пришла представитель организации, поздравила с наступающим праздником, после чего у стола оставила пакет — сувенир от компании. К концу дня главврач проверил содержимое. В пакете оказалась бутылка спиртного, которую он передарил, а также конверт с 2,5 тыс. евро. Деньги он оставил себе — «проявил слабость». Позже, 12 апреля 2017 года, главврач принял от директора коммерческой организации $800.