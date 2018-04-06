Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Уезжающие дипломаты США рассказали про свои впечатления о России
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Кто такие родители-тигры и как они воспитывают детей
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
Настя Каменских похвасталась пышными формами в купальнике
Безопасен ли «горящий шоколад»Роспотребнадзор скоро об этом расскажет. А пока пользователи Сети поджигают плитки шоколада и выкладывают видео
Уезжающие дипломаты США рассказали про свои впечатления о России
Нетребко с семьей выставили из театра в Лондоне
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
СМИ: экс-муж Дайнеко поведал, что пережил в браке с ней
84-летняя Джоан Коллинз снялась в купальнике – СМИ
Новым худруком «Табакерки» назначен Владимир Машков
Юрий Дудь ответил на вопрос о том, сколько зарабатывает
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Налоги на гаражи и бани начислят автоматически
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
11Акции в память о погибших в Кемерово
13:52 (мск), источник: БЕЛТА

Бывший главврач Гомельской поликлиники осужден за взятки

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший главный врач Гомельской центральной городской поликлиники осужден за взятки на три года колонии усиленного режима, сообщили БЕЛТА в Верховном суде.

Источник: БЕЛТА

Суд Партизанского района Минска назначил ему наказание в виде лишения свободы на три года с конфискацией имущества с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями на пять лет, с отбыванием основного вида наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Читайте также
Стало известно, за что тунеядцы будут платить по полной

Такое же наказание суд назначил и его коллеге, бывшему врачу лабораторной диагностики (заведующему) централизованной биохимической лаборатории Гомельской поликлиники. Оба фигуранта признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.1.2 ст. 430 УК.

Как сообщалось, экс-главврач, как и его бывший подчиненный, обвинялись в крупных взятках. Руководитель поликлиники подписал договоры об оказании одной из коммерческих организаций безвозмездной спонсорской помощи с последующей гарантией приобретения исключительно у нее реагентов под поставленное оборудование. Учреждение здравоохранения получило от коммерческой организации анализаторы. Причем в поликлинике уже было аналогичное оборудование, но его работа была обеспечена не в полном объеме. Главврачу было достоверно известно, что частная компания фактически является монополистом на поставку реагентов к этому медоборудованию. Всего с 2014 по апрель 2017 года у поставщика были закуплены реагенты на сумму более Br52 тыс. За это руководитель поликлиники принял от представителей коммерческой организации незаконные денежные вознаграждения.

Один из эпизодов произошел 29 декабря 2016 года: находясь в своем рабочем кабинете, главврач получил от ведущего специалиста по продажам взятку в размере 2,5 тыс. евро. Как признался обвиняемый на допросе, накануне Нового года к нему в кабинет пришла представитель организации, поздравила с наступающим праздником, после чего у стола оставила пакет — сувенир от компании. К концу дня главврач проверил содержимое. В пакете оказалась бутылка спиртного, которую он передарил, а также конверт с 2,5 тыс. евро. Деньги он оставил себе — «проявил слабость». Позже, 12 апреля 2017 года, главврач принял от директора коммерческой организации $800.

Сам обвиняемый вину признает полностью. Что касается его бывшего подчиненного, то он также обвинялся в двух фактах получения взяток.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Гороскоп на неделю с 9 по 15 апреля
Коллекционер кукол Барби создает невероятные платья из салфеток
Посольство России получило ноту о состоянии Юлии Скрипаль
СМИ: русским морякам на Украине дадут 15 суток ареста
Морской монстр. В Индонезии нашли рыбу с человеческими зубами
Найдена олениха-альбинос, похожая на волшебную
Грудь волчицы на логотипе футбольного клуба подвергли цензуре
СК возбудил дело против жителя Волгограда из-за шпионских очков
Назначен новый художественный руководитель «Табакерки»
Спорт
ЦСКА практически лишился шансов на полуфинал Лиги Европы ЦСКА проиграл лондонскому "Арсеналу" в первом матча четвертьфинала Лиги Европы, сохранив перед ответной встречей в Москве лишь теоретические шансы на выход в полуфинал
Авто
АВТОВАЗ начнет выпускать пятнистые «Нивы» (фото) Поклонникам внедорожников Lada 4х4 предложена новая опция – камуфляжная окраска кузова
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Умер создатель «Могилы светлячков» Исао Такахата Японский кинематографист-мультипликатор вместе с Хаяо Миядзаки основал знаменитую Studio Ghibli
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Леди
Самые мотивирующие вещи недели от 680 до 3 000 рублей Мы собрали еще 5 самых красивых спортивных аксессуаров, устоять перед которыми у тебя нет шанса.
Дети
Дочь-красавица Ольги Кабо восхитила соцсети Актриса показала подросшую наследницу.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь