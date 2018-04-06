Бывший главврач Гомельской поликлиники осужден за взятки
6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший главный врач Гомельской центральной городской поликлиники осужден за взятки на три года колонии усиленного режима, сообщили БЕЛТА в Верховном суде.
6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший главный врач Гомельской центральной городской поликлиники осужден за взятки на три года колонии усиленного режима, сообщили БЕЛТА в Верховном суде.
Суд Партизанского района Минска назначил ему наказание в виде лишения свободы на три года с конфискацией имущества с лишением права занимать должности, связанные с
Такое же наказание суд назначил и его коллеге, бывшему врачу лабораторной диагностики (заведующему) централизованной биохимической лаборатории Гомельской поликлиники. Оба фигуранта признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.1.2 ст. 430 УК.
Как сообщалось,
Один из эпизодов произошел 29 декабря 2016 года: находясь в своем рабочем кабинете, главврач получил от ведущего специалиста по продажам взятку в размере 2,5 тыс. евро. Как признался обвиняемый на допросе, накануне Нового года к нему в кабинет пришла представитель организации, поздравила с наступающим праздником, после чего у стола оставила пакет — сувенир от компании. К концу дня главврач проверил содержимое. В пакете оказалась бутылка спиртного, которую он передарил, а также конверт с 2,5 тыс. евро. Деньги он оставил себе — «проявил слабость». Позже, 12 апреля 2017 года, главврач принял от директора коммерческой организации $800.
Сам обвиняемый вину признает полностью. Что касается его бывшего подчиненного, то он также обвинялся в двух фактах получения взяток.
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