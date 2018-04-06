Предприятие в Кыштыме сбросило в канализационные стоки города ядовитое химическое вещество — прокуратура
Челябинск. 6 апреля.
Челябинск. 6 апреля.
«Кто-то умудрился слить в трубы городского водоканала, который принимает стоки всех предприятий города, ядовитое химическое вещество. Значительную его часть уловили очистные сооружения кыштымского радиозавода. Остатки в, скажем так, разбавленном виде, попали в окружающую среду», — сказал прокурор.
По его информации, уже установлено вещество, но в прокуратуру эти данные пока не поступили.
«Администрация города доложила нам, что лаборатория в Челябинске провела анализ, результаты в прокуратуру еще не передали. Но это не хлор», — пояснил прокурор.
Он добавил, что круг предприятий, которые могли такое вещество слить в канализацию, уже установлен. Среди них есть исправительное учреждение системы ГУФСИН.
Ранее сообщалось, что в Озерске (ЗАТО Челябинской области) в пятницу проходит заседание комиссии по чрезвычайной ситуации, в связи с угрозой попадания вредных веществ в единственный питьевой источник города озеро Иртяш.
В свою очередь глава Кыштыма Людмила Шеболаева сообщила агентству, что в настоящее время не обладает официальной информацией о происшествии.
«Я в отпуске и сейчас срочно возвращаюсь в город. Могу только сказать, что официальных результатов анализа вещества, которое могло попасть в водоем, нет», — прокомментировала глава города.
Между тем источник агентства в администрации Кыштыма сообщил, что речь идет о возможном попадании в озере Сазоново хлора.
«Рядом с озером есть сточные трубы, слив туда идет много лет. Подозревают, что вместе со стоками попал в низину хлор и с талыми водами дальше в озеро. Но,
Озеро Сазоново соединяется рекой с озером Иртяш.
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