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13:20 (мск), источник: Интерфакс

Предприятие в Кыштыме сбросило в канализационные стоки города ядовитое химическое вещество — прокуратура

Челябинск. 6 апреля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Ядовитое химическое вещество попало в окружающую среду Кыштыма Челябинской области вместе со стоками водоканала, сообщил агентству «Интерфакс-Урал» прокурор города Сергей Волков в пятницу.

Источник: РИА "Новости"

«Кто-то умудрился слить в трубы городского водоканала, который принимает стоки всех предприятий города, ядовитое химическое вещество. Значительную его часть уловили очистные сооружения кыштымского радиозавода. Остатки в, скажем так, разбавленном виде, попали в окружающую среду», — сказал прокурор.

По его информации, уже установлено вещество, но в прокуратуру эти данные пока не поступили.

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«Администрация города доложила нам, что лаборатория в Челябинске провела анализ, результаты в прокуратуру еще не передали. Но это не хлор», — пояснил прокурор.

Он добавил, что круг предприятий, которые могли такое вещество слить в канализацию, уже установлен. Среди них есть исправительное учреждение системы ГУФСИН.

Ранее сообщалось, что в Озерске (ЗАТО Челябинской области) в пятницу проходит заседание комиссии по чрезвычайной ситуации, в связи с угрозой попадания вредных веществ в единственный питьевой источник города озеро Иртяш.

В свою очередь глава Кыштыма Людмила Шеболаева сообщила агентству, что в настоящее время не обладает официальной информацией о происшествии.

«Я в отпуске и сейчас срочно возвращаюсь в город. Могу только сказать, что официальных результатов анализа вещества, которое могло попасть в водоем, нет», — прокомментировала глава города.

Между тем источник агентства в администрации Кыштыма сообщил, что речь идет о возможном попадании в озере Сазоново хлора.

«Рядом с озером есть сточные трубы, слив туда идет много лет. Подозревают, что вместе со стоками попал в низину хлор и с талыми водами дальше в озеро. Но, во-первых, такому объему хлора, а говорят о тысячном превышении норматива, в чистом виде просто неоткуда взяться. У нас нет предприятий, которые могли сбросить хлор в таких объемах. Сейчас идут разбирательства. проводятся лабораторные анализы», — сказал собеседник агентства.

Озеро Сазоново соединяется рекой с озером Иртяш.

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