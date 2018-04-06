В Прикамье полицейские устроили засаду, чтобы поймать дачного вора

Полицейские Добрянки вычислили дачного вора и устроили засаду возле охотничьего домика, где мог скрываться обвиняемый. Когда мужчина подходил к домику, он был задержан.

Выяснилось, что 51-летний житель Добрянки с августа 2017 по февраль 2018 года совершал кражи из дачных домов. Он проникал в помещения через окна и двери, которые он открывал при помощи специальных инструментов. Из садовых домиков он похищал ценные вещи.

Полицейские доказали, по меньшей мере, пять краж. В охотничьем домике полицейские обнаружили часть похищенного имущества, некоторые вещи стражи порядка нашли у знакомой обвиняемого, остальное он успел продать.