В Прикамье полицейские устроили засаду, чтобы поймать дачного вора
Стражи порядка задержали преступника около охотничьего домика.
Стражи порядка задержали преступника около охотничьего домика.
Полицейские Добрянки вычислили дачного вора и устроили засаду возле охотничьего домика, где мог скрываться обвиняемый. Когда мужчина подходил к домику, он был задержан.
Выяснилось, что 51-летний житель Добрянки с августа 2017 по февраль 2018 года совершал кражи из дачных домов. Он проникал в помещения через окна и двери, которые он открывал при помощи специальных инструментов. Из садовых домиков он похищал ценные вещи.
Полицейские доказали, по меньшей мере, пять краж. В охотничьем домике полицейские обнаружили часть похищенного имущества, некоторые вещи стражи порядка нашли у знакомой обвиняемого, остальное он успел продать.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в краевой полиции.
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