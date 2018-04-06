52-летний мужчина пропал в Новосибирске
Вечером 5 апреля Виктор Рожков вышел из дома на улице Бронной, с тех пор о нем нет никакой информации, рассказали волонтёры поискового отряда «Маяк».
Вечером 5 апреля Виктор Рожков вышел из дома на улице Бронной, с тех пор о нем нет никакой информации, рассказали волонтёры поискового отряда «Маяк».
52-летний мужчина пропал в Новосибирске, об этом рассказали волонтёры поискового отряда «Маяк».
52-летний Виктор Рожков вечером 5 апреля вышел из дома на улице Бронной, с тех пор о нем нет никакой информации.
Приметы: рост 180 сантиметров, телосложение худощавое, волосы
В день исчезновения Виктор Рожков был одет в
Информацию о возможном местонахождении пропавшего просят сообщать в полицию по телефону 112, либо волонтерам «Маяка» по телефону 8−951−393−0911.
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