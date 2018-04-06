52-летний мужчина пропал в Новосибирске, об этом рассказали волонтёры поискового отряда «Маяк».

52-летний Виктор Рожков вечером 5 апреля вышел из дома на улице Бронной, с тех пор о нем нет никакой информации.

Приметы: рост 180 сантиметров, телосложение худощавое, волосы светло-русые, стрижка короткая, глаза серые.

В день исчезновения Виктор Рожков был одет в темно-коричневую с белыми ромбами вязаную шапку, темно-синюю куртку, темно-серые брюки, черные ботинки.