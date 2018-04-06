Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Орбакайте, Лядова, Михалковы на вручении премии «Белый квадрат»
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Старший сын Джанабаевой и Меладзе растет копией отца
Самое страшное здание в Москве снесут до конца года
Яну Рудковскую высмеяли в соцсетях из-за «платья-занавески»
Безопасен ли «горящий шоколад»Роспотребнадзор скоро об этом расскажет. А пока пользователи Сети поджигают плитки шоколада и выкладывают видео
СМИ: Китайский генерал сделал уникальное заявление о США
СМИ США обвинили Британию в «шельмовании» России
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Новый большой Hyundai могут назвать «Палисадом»
СМИ: в МИД РФ поведали о резком изменении ситуации вдоль границ
СМИ: ВМФ России возьмет под охрану Азовское море
Яну Рудковскую высмеяли в соцсетях из-за «платья-занавески»
Настя Каменских похвасталась пышными формами в купальнике
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Студент задул пожар в здании ртом (видео)
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
13:26 (мск), источник: VN.ru

Три девочки 14 и 15 лет с тату и шрамами пропали в Новосибирске

Татуировка «ЮНОСТЬ», шрам на ухе, выбритая бровь — таковы отличительные приметы трех школьниц, которые бесследно пропали 4 апреля в Новосибирске. Их разыскивают полиция и волонтеры.

Источник: VN.ru

Содружество волонтеров «ДоброСпас-Новосибирск» обратилось за помощью в поиске трех подружек, которые 4 апреля около 10.30 утра отправились на улицу Фабричная, и с тех пор об их местонахождении ничего не известно. Пропали Кристина С. 2003 года рождения, Ксения Б. и Маргарита С. 2002 года рождения.

Рост Кристины — 164 см, обладает среднем телосложением, глаза карие, волосы светлые окрашенные. Была одета в серую кофту и голубые джинсы, обута в темные кроссовки. Из особых примет — выбритая полоса на левой брови и татуировка в виде сердца у основания большого пальца на левой кисти.

Самая миниатюрная, Ксения, обладает ростом 159 см и средним телосложением, у нее смуглая кожа, карие глаза и окрашенные черные волосы. Девочка была одета в темную рубашку, черные джинсы с подкатом, на ногах — черные кроссовки. Может быть опознана по шраму на левом ухе.

Рост наиболее высокой девочки, Маргариты, составляет 166 см, у нее также среднее телосложение, глаза карие, волосы темно-русые длиной ниже плеч. Особенности одежды не называются, однако указывается, что при себе у девочки была черная сумочка. Школьница имеет две татуировки: слово «ЮНОСТЬ» на внешней стороне правой голени и треугольник на внутренней стороне правой руки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении девочек, просят сообщить по телефонам 112, 8−903−904−65−85, 8−953−887−17−77, 8−951−387−07−58.

ДПСО «Маяк» приводит следующую статистику по пропавшим людям в Новосибирске: за январь-март 2017 в отряд поступило 92 обращения о пропаже людей. Многие из них были найдены еще на стадии сбора и проверки поступившей информации. При участии отряда было найдено 43 человека, их них восемь детей и подростков. Один человек был найден погибшим. Из поступивших заявок не найденными остаются четыре человека.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

О подорожании бензина в 2018 году рассказали в Минэнерго
Посольство России получило ноту о состоянии Юлии Скрипаль
Морской монстр. В Индонезии нашли рыбу с человеческими зубами
Найдена олениха-альбинос, похожая на волшебную
Грудь волчицы на логотипе футбольного клуба подвергли цензуре
На Украине экипажу «Норда» подбирают гражданство
Повсюду носки: как влюбленным не ругаться из-за бытовых проблем
СК возбудил дело против жителя Волгограда из-за шпионских очков
Спорт
ЦСКА практически лишился шансов на полуфинал Лиги Европы ЦСКА проиграл лондонскому "Арсеналу" в первом матча четвертьфинала Лиги Европы, сохранив перед ответной встречей в Москве лишь теоретические шансы на выход в полуфинал
Авто
АВТОВАЗ начнет выпускать пятнистые «Нивы» (фото) Поклонникам внедорожников Lada 4х4 предложена новая опция – камуфляжная окраска кузова
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Умер создатель «Могилы светлячков» Исао Такахата Японский кинематографист-мультипликатор вместе с Хаяо Миядзаки основал знаменитую Studio Ghibli
Недвижимость
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Самые мотивирующие вещи недели от 680 до 3 000 рублей Мы собрали еще 5 самых красивых спортивных аксессуаров, устоять перед которыми у тебя нет шанса.
Дети
Дочь-красавица Ольги Кабо восхитила соцсети Актриса показала подросшую наследницу.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь