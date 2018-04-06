Три девочки 14 и 15 лет с тату и шрамами пропали в Новосибирске
Татуировка «ЮНОСТЬ», шрам на ухе, выбритая бровь — таковы отличительные приметы трех школьниц, которые бесследно пропали 4 апреля в Новосибирске. Их разыскивают полиция и волонтеры.
Татуировка «ЮНОСТЬ», шрам на ухе, выбритая бровь — таковы отличительные приметы трех школьниц, которые бесследно пропали 4 апреля в Новосибирске. Их разыскивают полиция и волонтеры.
Содружество волонтеров «ДоброСпас-Новосибирск» обратилось за помощью в поиске трех подружек, которые 4 апреля около 10.30 утра отправились на улицу Фабричная, и с тех пор об их местонахождении ничего не известно. Пропали Кристина С. 2003 года рождения, Ксения Б. и Маргарита С. 2002 года рождения.
Рост Кристины — 164 см, обладает среднем телосложением, глаза карие, волосы светлые окрашенные. Была одета в серую кофту и голубые джинсы, обута в темные кроссовки. Из особых примет — выбритая полоса на левой брови и татуировка в виде сердца у основания большого пальца на левой кисти.
Самая миниатюрная, Ксения, обладает ростом 159 см и средним телосложением, у нее смуглая кожа, карие глаза и окрашенные черные волосы. Девочка была одета в темную рубашку, черные джинсы с подкатом, на ногах — черные кроссовки. Может быть опознана по шраму на левом ухе.
Рост наиболее высокой девочки, Маргариты, составляет 166 см, у нее также среднее телосложение, глаза карие, волосы
Всех, кто обладает
ДПСО «Маяк» приводит следующую статистику по пропавшим людям в Новосибирске: за
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