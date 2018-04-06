Три девочки 14 и 15 лет с тату и шрамами пропали в Новосибирске

Источник: VN.ru

Содружество волонтеров «ДоброСпас-Новосибирск» обратилось за помощью в поиске трех подружек, которые 4 апреля около 10.30 утра отправились на улицу Фабричная, и с тех пор об их местонахождении ничего не известно. Пропали Кристина С. 2003 года рождения, Ксения Б. и Маргарита С. 2002 года рождения.

Рост Кристины — 164 см, обладает среднем телосложением, глаза карие, волосы светлые окрашенные. Была одета в серую кофту и голубые джинсы, обута в темные кроссовки. Из особых примет — выбритая полоса на левой брови и татуировка в виде сердца у основания большого пальца на левой кисти.

Самая миниатюрная, Ксения, обладает ростом 159 см и средним телосложением, у нее смуглая кожа, карие глаза и окрашенные черные волосы. Девочка была одета в темную рубашку, черные джинсы с подкатом, на ногах — черные кроссовки. Может быть опознана по шраму на левом ухе.

Рост наиболее высокой девочки, Маргариты, составляет 166 см, у нее также среднее телосложение, глаза карие, волосы темно-русые длиной ниже плеч. Особенности одежды не называются, однако указывается, что при себе у девочки была черная сумочка. Школьница имеет две татуировки: слово «ЮНОСТЬ» на внешней стороне правой голени и треугольник на внутренней стороне правой руки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении девочек, просят сообщить по телефонам 112, 8−903−904−65−85, 8−953−887−17−77, 8−951−387−07−58.