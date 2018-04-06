Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Орбакайте, Лядова, Михалковы на вручении премии «Белый квадрат»
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Ефим Шифрин показал поклонникам детское фото
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
Юрий Дудь ответил на вопрос о том, сколько зарабатывает
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
Северный "трюк" Норвегии: санкции РФ дали неожиданный результат
Назван вариант мести РФ, которой боится Британия
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
СМИ: экс-муж Дайнеко поведал, что пережил в браке с ней
84-летняя Джоан Коллинз снялась в купальнике – СМИ
Яну Рудковскую высмеяли в соцсетях из-за «платья-занавески»
Настя Каменских похвасталась пышными формами в купальнике
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
13:32 (мск), источник: Комсомольская правда

В Омске задержали молодого человека, объявленного в розыск за избиение жены

Он был за рулем без прав.

В минувший четверг, 5 апреля, вечером сотрудники Росгвардии задержали 23-летнего омича за рулем машины «Лада Приора». По информации силовиков, он был лишен прав за пьяную езду, поэтому находился за рулем незаконнно. Мало того, парень находился в розыске. В розыск его объявили, по данным областного управления Росгвардии, за причинение телесных повреждений своей супруге.

Известно, что молодой человек уже не раз судим за причинение вреда здоровью различной степени тяжести и за нарушения правил дорожного движения. Как сообщили в ведомстве, его доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Звезда фильма «Лед» Аглая Тарасова рассталась с Милошем Биковичем
Как восполнить нехватку солнца в доме: неожиданные дизайнерские решения
Посольство России получило ноту о состоянии Юлии Скрипаль
Морской монстр. В Индонезии нашли рыбу с человеческими зубами
Найдена олениха-альбинос, похожая на волшебную
Грудь волчицы на логотипе футбольного клуба подвергли цензуре
На Украине экипажу «Норда» подбирают гражданство
Повсюду носки: как влюбленным не ругаться из-за бытовых проблем
СК возбудил дело против жителя Волгограда из-за шпионских очков
Спорт
ЦСКА практически лишился шансов на полуфинал Лиги Европы ЦСКА проиграл лондонскому "Арсеналу" в первом матча четвертьфинала Лиги Европы, сохранив перед ответной встречей в Москве лишь теоретические шансы на выход в полуфинал
Авто
АВТОВАЗ начнет выпускать пятнистые «Нивы» (фото) Поклонникам внедорожников Lada 4х4 предложена новая опция – камуфляжная окраска кузова
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Умер создатель «Могилы светлячков» Исао Такахата Японский кинематографист-мультипликатор вместе с Хаяо Миядзаки основал знаменитую Studio Ghibli
Недвижимость
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Леди
Самые мотивирующие вещи недели от 680 до 3 000 рублей Мы собрали еще 5 самых красивых спортивных аксессуаров, устоять перед которыми у тебя нет шанса.
Дети
Дочь-красавица Ольги Кабо восхитила соцсети Актриса показала подросшую наследницу.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь