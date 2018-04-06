В Омске задержали молодого человека, объявленного в розыск за избиение жены
Он был за рулем без прав.
Он был за рулем без прав.
В минувший четверг, 5 апреля, вечером сотрудники Росгвардии задержали 23-летнего омича за рулем машины «Лада Приора». По информации силовиков, он был лишен прав за пьяную езду, поэтому находился за рулем незаконнно. Мало того, парень находился в розыске. В розыск его объявили, по данным областного управления Росгвардии, за причинение телесных повреждений своей супруге.
Известно, что молодой человек уже не раз судим за причинение вреда здоровью различной степени тяжести и за нарушения правил дорожного движения. Как сообщили в ведомстве, его доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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