В Омске задержали молодого человека, объявленного в розыск за избиение жены

В минувший четверг, 5 апреля, вечером сотрудники Росгвардии задержали 23-летнего омича за рулем машины «Лада Приора». По информации силовиков, он был лишен прав за пьяную езду, поэтому находился за рулем незаконнно. Мало того, парень находился в розыске. В розыск его объявили, по данным областного управления Росгвардии, за причинение телесных повреждений своей супруге.